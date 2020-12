Inter, Conte si aspetta una risposta: “Ma scudetto è una parola che…”

L’Inter è chiamata a dare una risposta immediata a tutti oggi a Cagliari contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Sia per provare a dimenticare l’uscita dalla Champions League, sia per riprendere in fretta la marcia nella lotta scudetto. Una parola che, come scrive la Gazzetta, resta impronunciabile dalle parti di Appiano:

“Così oggi a pranzo, tra le insidie del Cagliari di Di Francesco, deve dimenticare gli affanni europei e riprendere la via italiana verso lo scudetto, parola in apparenza impronunciabile. Per farlo servono i migliori della compagnia, anche se ammaccati dalla Champions“.

