Inter, l’ultima mossa di Conte vale un riavvicinamento? CorSport: “Dopo la bufera…”

Cresce l’attesa per la sfida che pone di fronte l’Inter allo Shakhtar Donetsk per un posto in finale di Europa League ma, a catturare l’attenzione, è stata una frase pronunciata da Antonio Conte nel media-day antecedente alla partita. “Conte garantisce che, qualora arrivasse il trionfo in Europa League, «sarei contento solo per il club. Non penso ad arricchire la mia bacheca personale, ma quella della società che mi assume». Volendo, anche queste parole, oltre ad altre pronunciate negli ultimi giorni, possono essere interpretate come un segnale di riavvicinamento dopo la bufera post-Atalanta”, il giudizio del Corriere dello Sport che però chiarisce come il tema legato al futuro di Conte non sia all’ordine del giorno e come vi sia tempo per parlarne al termine della campagna europea.