Conte pazzo di Kulusevski: “Lo volevo all’Inter, ma poi la Juve ha messo…”

Anche contro il Newcastle l'ex bianconero è stato uno dei migliori in campo. Il tecnico italiano elogia il suo giocatore

Ancora una volta Dejan Kulusevski è stato uno dei migliori in campo nella larga vittoria del Tottenham contro il Newcastle (5-1 il risultato finale). Al termine della gara Antonio Conte ha elogiato così il suo giocatore: "Quando allenavo l'Inter ho provato a prenderlo, poi la Juve si è mossa prima, forse hanno messo più soldi di noi all'epoca e lo hanno preso".

"Parliamo di un giocatore giovane che deve continuare così perché è forte fisicamente, bravo tecnicamente. Penso che per il Tottenham sia un grande acquisto per il presente e per il futuro perché parliamo di un giocatore veramente forte".