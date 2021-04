CdS – Inter, Conte pentola a pressione sul fuoco. Zhang? Il sospetto è che…

Antonio Conte in conferenza stampa ha dato l'impressione di aspettarsi un chiarimento con Zhang a obiettivo raggiunto

"Come una pentola a pressione messa sul fuoco. Con il grande dubbio di cosa accadrà con il coperchio. Salterà oppure si solleverà dolcemente? Ora è impossibile dare una risposta. La si scoprirà nel momento in cui l’Inter avrà vinto lo scudetto. Insomma, come si comporterà Conte a traguardo tagliato?". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che, riprendendo le parole di Antonio Conte in conferenza stampa pre-Verona, apre all'enigma sul futuro del tecnico nerazzurro. Conte, secondo il quotidiano, "ha dato l’impressione di essere sul punto di esplodere, di doversi trattenere per non dire tutto quello che gli ronza nella testa. Significativo, peraltro, che abbia dato questa percezione di sé solo pochi giorni dopo aver invocato giustamente «chiarezza» per il futuro. E’ come se, a pochi metri dall’ingresso del porto scudetto, quindi ad un passo dall’aver completato la sua missione («Manca l'ultimo step per coronare qualcosa di bello, perfino di inimmaginabile, considerato che arriverebbe in soli due anni»), dopo aver profuso enormi sforzi per tenere il gruppo coeso e compatto, nonostante le difficoltà del club - tra rinvio degli stipendi e mercato azzerato -, il tecnico leccese avverta il (quasi) irresistibile desiderio di raccontare finalmente tutto ciò che ha dovuto passare e sopportare in questi mesi", prosegue il CorSport.