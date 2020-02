Pagnoni (Giornale): “Conte ha tutto da perdere nel derby e poco da invidiare alla Juve: mette le mani avanti?”

“L’unico che in questo derby rischia di avere tutto da perdere è Conte“. Nel suo editoriale nell’edizione odierna de’ Il Giornale, il giornalista Elia Pagnoni analizza il derby in casa nerazzurra. Le parole del tecnico dell’Inter in conferenza confermano le insidie nella stracittadina: “Chissà se si è sbilanciato fino a questo punto convinto veramente dal plusvalore portato da Ibrahimovic in casa rossonera, o se lo ha fatto solo per mettere le mani avanti“.

Il derby rappresenta la prima prova di maturità per l’Inter con ambizione e potenzialità da scudetto. “La dirigenza lo ha accontentato a gennaio prendendogli un giocatore per ogni pareggio in cui incappava“. Ora l’Inter ha ben poco da invidiare alla Juventus e non può più nascondersi nella lotta per lo scudetto: “Ha una squadra che può veramente tentare l’affondo decisivo nella dittatura bianconera“. Ora c’è da vincere con il Milan e non mancare una vittoria pesante da mettere sul piatto del campionato.