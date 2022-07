Conte: “Perisic giocatore importante e bravo. Non è l’Ivan che conosco perché…”

Quella contro la Roma è stata l'ultima partita del pre-campionato per il Tottenham prima dell'inizio della Premier League. Antonio Conte ha voluto fare il punto sulla condizione fisica dei suoi giocatori, in particolare di Perisic e Doherty.

"In questo momento abbiamo due giocatori, Perisic e Doherty, che devono continuare a lavorare per raggiungere il picco della forma fisica perché dopo un lungo infortunio stanno faticando molto. Dobbiamo avere pazienza. Bissouma è anche un giocatore che deve entrare nella nostra idea di calcio".

“Ivan [Perisic] è un giocatore importante perché è davvero bravo. Attacca, bravo nell'uno contro uno, può usare entrambi i piedi . Ma deve continuare a lavorare perché in questo momento non è l'Ivan Perisic che conosco. Comunque è normale, ma sono contento perché ha ridotto i tempi per riprendersi dall'infortunio".