Pedullà: “Eriksen? Conte permaloso. Barça, corsa per Lautaro e poi stop: ora servirebbero…”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato su Sportitalia dell’Inter di Antonio Conte: “L’Inter non è un diesel, ma è un turbo. La squadra vista in queste prime partite sembra quella di inizio campionato. Eriksen? Io credo che il fatto che aspettasse Vidal e sia arrivato il danese, per quanto Conte sia permaloso, abbia rallentato il suo inserimento”.

Infine Pedullà ha parlato anche della questione legata al futuro di Lautaro: “Il Barcellona ha fatto la corsa e poi si è ritirato. Con le nuove norme della Liga servirebbero le cessioni di Coutinho e Rakitic a cifre più alte del reale valore“.