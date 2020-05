Repubblica – Serie A, tre questioni irrisolte: deciderà Conte. C’è il ‘Piano B’: stipulati accordi con…

Tre domande, tre interrogativi fondamentali, tre questioni da risolvere per il via libera. Il confronto tra la Federcalcio e il Comitato Tecnico-scientifico del Governo lascia in sospeso tre temi caldi: che cosa succede in caso di un nuovo positivo, dove trovare i tamponi per tutti e come mettere in sicurezza non solo gli atleti, ma tutti quelli che li circondano.

Secondo Repubblica, oltre al tema delle sanificazioni di ambienti, mezzi di trasporto, spogliatoi, spazi comuni, si discute sui tamponi: Casasco ne chiede uno ogni 4 giorni per ogni calciatori. Troppi. Infine, cosa fare in caso di positività durante gli allenamenti o le partite: seguire o no il modello tedesco, che isola solamente i positivi? “La sensazione è che nel Cts ci siano anime contrarie alla ripresa: ma sarà il premier Conte a decidere” sottolinea il quotidiano.

Intanto la Serie A ha già un “Piano B“: sono già stati stipulati accordi con gli stadi di Serie B idonei (Var, Goal line, telecamere, impianto luci), ovvero Empoli, Frosinone e Benevento.