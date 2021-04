Garlando: “Conte lavora alla conferenza post-scudetto. Dortmund rischia la pole”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha commentato le parole del tecnico dell'Inter e quello che succederà dopo il traguardo raggiunto

" Antonio Conte sta lavorando su due fronti. Il secondo non è una coppa, ma la conferenza stampa post-scudetto. Ne ha fatto ripetuti riferimenti anche ieri. Su determinati temi risponderà alla fine: futuro, mercato, vicinanza della società, critiche alla qualità del gioco... S’intuisce un gran lavoro di preparazione: correzioni sul foglio, parole sostituite, con la stessa maniacale attenzione che il tecnico impiega nella cura delle linee di gioco alla Pinetina. A naso, non sarà una conferenza banale".

"La mancata risposta su Zhang fa sospettare che lo show di Dortmund possa addirittura rischiare la pole position. La tregua armata firmata da Conte e dal club il 25 agosto a Villa Bellini (Somma Lombardo) cadrà a fine torneo. Andranno trovate nuove regole d’ingaggio, alla luce del prossimo mercato, soprattutto.D’altra parte, la cura dei particolari e la mistica del lavoro sono i veri segreti dello scudetto in arrivo. I due ultimi pareggi hanno compromesso la possibilità di festeggiarlo a Crotone il primo maggio, come avrebbe avuto senso: questa Inter è la Festa del Lavoro. Nessuno ha pareggiato gli stacanovisti di Conte per applicazione, concentrazione, spirito di squadra e di sacrificio, concretezza", spiega il giornalista sul quotidiano.