Napoli-Inter, Conte premia Darmian. Tornano la LuLa e tutti i titolari

Il tecnico dell'Inter avrebbe scelto chi partirà dall'inizio sulla sinistra nella sfida contro il Napoli di questa sera

Si gioca questa sera la sfida tra Napoli e Inter. La squadra di Conte non vuole terminare la lunga striscia di vittorie consecutive e vuole avvicinare ancor di più il traguardo scudetto. Per affrontare il Napoli, Conte si affida ai titolari e il ballottaggio sulla fascia sinistra dovrebbe vincerlo Darmian. Spazio alla LuLa in attacco, in mediana Brozovic, Barella ed Eriksen e in difesa i tre intoccabili.