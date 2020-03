Il Giornale – Inter, Conte a caccia di un primato storico: a Torino nessuno è riuscito a…

Antonio Conte torna per la prima volta da avversario allo Stadium. L’allenatore dell’Inter si prepara al battesimo da ex in casa della Juventus, domani sera nella sfida contro la squadra di Maurizio Sarri.

“Ma adesso Conte è dall’altra parte e può giocare alla Juve uno scherzo mai riuscito a nessuno degli altri sette allenatori della storia interista con un passato sulla panchina bianconera. Ovvero potrebbe essere il primo tecnico nerazzurro a vincere a Torino in veste di ex” scrive Il Giornale.

Prima di lui ci hanno provato – senza riuscirci – vari tecnici: da Giovanni Ferrari a Carlo Carcano, passando per i vari Carver, Ranieri e Giovanni Trapattoni. “Ironia della sorte, proprio come il fatto che l’Inter abbia invece vinto in casa della Juve con tre tecnici che sarebbero passati più tardi anche sulla panchina bianconera: Aldo Olivieri, Rino Marchesi e Alberto Zaccheroni”.