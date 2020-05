L’Inter aveva chiuso con un ‘problema’. Conte ha sfruttato la sosta per trasformarlo in soluzione

Da questa settimana le squadre di Serie A possono allenarsi in modo individuale nei loro centri sportivi. Ancora non si sa, però, se e quando il campionato potrà ripartire. Prima della sospensione, l’Inter si era staccata dalla vetta dopo le sconfitte con Lazio e Juve.

Questo il pensiero de La Gazzetta dello Sport: “Battuta da Lazio e Juve, la squadra di Conte era stata ridimensionata in classifica e minata nelle sue certezze tattiche dall’acquisto di Eriksen, troppo forte per essere ignorato da Conte, ma troppo lontano dalla figura retorica del giocatore contiano per eccellenza. Siamo abbastanza sicuri che Conte abbia approfittato dello stop per trasformare il problema in una soluzione. Il giocatore lo merita, tecnicamente Eriksen è indiscutibile, porta valore e pensiero, “fattura” assist e gol. Collocazione e integrazione, questi gli inciampi intravisti nei suoi primi 40 giorni interisti. La sosta forzata ha penalizzato più di tutti la Lazio, interrotta nella sua corsa impetuosa. La Juventus si era ripresa la testa del campionato, ma aveva fatto dieci passi all’indietro in Champions League”.