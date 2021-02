Inter, fuga scudetto? GdS: “Tre gli uomini chiave per il progetto di Conte”

Antonio Conte si affida a tre fedelissimi per provare ad allungare in classifica su Juventus e Milan: ecco i dettagli

Matteo Pifferi

"Per provare lo scatto, all’Inter basterà guardarsi dentro: di veri “scattisti” la rosa è piena zeppa. Anche nella partita in cui manca Achraf Hakimi, il velocista prediletto, si può correre come piace al tecnico". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'importanza che la sfida col Genoa riveste per l'Inter. Per questo, il tecnico si affida agli uomini veloci, nonostante l'assenza per squalifica di Hakimi. "Il calcio verticale di Conte, infatti, non può prescindere dal movimento, con e senza palla, di alcuni uomini-chiave, capaci di trasformare il suo pensiero in azione. È la spina dorsale nerazzurra che congiunge la difesa all’attacco, un trio più connesso di quello che sembrerebbe: la corrente elettrica va molto spesso da Bastoni a Lukaku passando per Barella", spiega la Rosea.

Bastoni e Barella

Ad iniziare spesso l'azione è Alessandro Bastoni che è il "primo “pensatore”, il centrale con il compito di traghettare l’azione davanti. Per cercare il circuito che accende l’Inter, però, bisogna risalire su fino a Nicolò Barella: è la centrale di energia, l’assaltatore specializzato che alterna una corsa verso la porta avversaria a una verso Handanovic. Se sarà capitano è anche per questa generosità sparsa per il campo. Romelu Lukaku è poi la stazione di arrivo di ogni pallone. Un modernissimo giocatore di football americano per dirla alla Conte", aggiunge poi la Rosea che però mette in guardia l'Inter, visto che il Genoa ha perso solamente una partita nelle ultime dieci partite disputate.

Numeri e statistiche

L'importanza della costruzione dal basso nel gioco di Conte è traducibile anche in numeri: Bastoni ha una media di 8 lanci a partita e azzecca 61 passaggi, quasi il doppio degli altri difensori della Serie A. Barella, invece, oltre a dare un contributo generoso senza tralasciare qualità e giocate per i compagni, ha anche una visione di gioco offensiva. E il 35% dei suoi passaggi è in avanti, il più delle volte per Lukaku, come accaduto nel secondo gol contro il Milan. "Probabilmente, contro il Genoa il belga avrà meno occasioni del solito per sfondare in velocità, ma fino ad ora ha sempre trovato la porta più di una volta a partita. Sommando gli addendi, ecco l’idea di una definitiva fuga. Sono le sole quattro lettere che sazierebbero quest’Inter incontentabile", la chiosa della Rosea.