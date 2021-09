Ex Inter, Conte pronto a tornare in pista il prossimo anno: i dettagli

Il tecnico vuole già rimettersi al lavoro dopo aver lasciato l'Inter la scorsa estate

E' già finita la pazienza di Antonio Conte di aspettare fermo. Il tecnico ex Inter, che ha sempre voglia di lavorare sul campo, non vede infatti l'ora di tornare su qualche panchina e sta già progettando il suo ritorno. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, l'allenatore sta attualmente pianificando di rientrare in pista la prossima stagione: il tutto se non dovesse arrivare prima una chiamata di qualche top club dopo un eventuale esonero del proprio tecnico.