Conte: “Io al Psg? Bugie per creare problemi. Non mi piace quando la gente…”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham bolla come 'fake news' le voci su un suo possibile passaggio al Psg

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Psg. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha bollato queste voci come 'fake news' messe in giro solo per creare problemi: "Ovviamente penso che sia positivo che altri club apprezzino il mio lavoro. Questa è una cosa. Ma la verità è che non mi piace quando le persone cercano di inventare notizie. Solo per parlare, solo per creare problemi".

"Questo non è giusto, non è giusto per me, per i club coinvolti e per i miei giocatori. Anche perché siamo davvero concentrati su queste cinque partite per ottenere un risultato fantastico per noi. Le persone che vogliono raccontare qualcosa devono mostrare rispetto per tutte le persone coinvolte in questa situazione, e non inventare notizie e dire molte bugie. In questa situazione, chiunque lavori nel calcio, sa benissimo che a questo punto della stagione iniziano a circolare molte fake news".