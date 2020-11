TS – Conte ‘pugile ferito’: ha un desiderio. Inter, col Real quasi la formazione tipo: Eriksen…

Conte non fa drammi e nonostante le assenze (su tutti quella di Lukaku) e gli acciaccati (vedi Sanchez) vuole un’Inter “decisa, cattiva, prova a ribattere colpo su colpo”. Tuttosport paragona il tecnico nerazzurro a un pugile “ferito ma desideroso di non mettersi in un angolo e sperare in un colpo di fortuna“. La squadra nerazzurra vuole giocarsi le proprio carte in una sfida delicatissima in ottica qualificazione.

Questa sera al Di Stefano di Valdebebas andrà in campo la formazione tipo, fatta eccezione per Lukaku. Al posto del belga ci sarà Perisic. Tornano dall’inizio i vari D’Ambrosio, Bastoni, Brozovic, Vidal e Young. Davanti ad Handanovic, i primi due affiancheranno De Vrij, mentre Hakimi e l’inglese ex United agiranno sulle fasce. Sulla trequarti spazio a Barella, con Eriksen in panchina, alle spalle della coppia Lautaro-Perisic.