Conte, vacanze in Puglia. In un post descrive la sua terra

L'allenatore ha lasciato l'Inter dopo la vittoria dello scudetto. Per ora non ha accettato le proposte di altri club e si gode le vacanze

Non è un'estate di lavoro come forse si aspettava. Ma Antonio Conte può permettersi di godere dello scudetto appena vinto con l'Inter. Ha scelto di non rimanere alla guida della squadra nerazzurra con cui aveva un altro anno di contratto. Perché forse si aspettava altre risposte sul mercato o perché forse è stato troppo faticoso per lui arrivare alla vittoria con l'Inter. E sarebbe servito uno sforzo altrettanto importante per confermarsi.