Conte punge Arteta: “Buon allenatore. Ha iniziato da poco ma si lamenta molto”

Al termine della gara vinta dal Tottenham contro l'Arsenal, il tecnico non ha risparmiato una frecciata al collega

Un netto 3-0 e la speranza di un piazzamento in Champions rimane ancora viva. Il Tottenham di Antonio Conte insegue il suo obiettivo principale dopo aver battuto l'Arsenal, diretta rivale. Al termine della gara il tecnico degli SPurs non ha risparmiato una frecciata ad Arteta: "Penso che sia davvero un buon allenatore. Ha appena iniziato a fare questo lavoro e penso di sentirlo lamentarsi molto. Penso che debba concentrarsi di più sulla sua squadra e non lamentarsi".