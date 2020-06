Inter, è Conte il tuo punto di forza. Situazione nuova, il carisma del tecnico può fare la differenza

La Serie A riparte, da ieri è anche ufficiale il calendario della gare. L’Inter si sta preparando in queste settimane per farsi trovare pronta alla ripartenza e per non mollare nessuno degli obiettivi. Il punto di forza della squadra nerazzurra sarà sicuramente Antonio Conte. Il tecnico è stato un martello in tutto questo periodo, vuole che la sua squadra riparta a mille. E sarà un punto di forza perché in un momento nuovo, in un contesto diverso con stadi vuoti e situazione diverse, avere un allenatore esperto col suo carisma può fare la differenza.

Il lato negativo per l’Inter saranno le tante partite ravvicinate e i possibili infortuni e affaticamenti. Le partite ravvicinate sono un problema, ma c’è da tenere conto che l’Inter si giocherà subito partite decisive. Deve ribaltare la partita col Napoli, poi deve vincere con la Samp per rimanere in scia. Tante gare ravvicinate ma anche decisive.

(Sky Sport)