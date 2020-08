Inter, Conte ha costruito e può andare all’incasso: dominio Juve mai così in discussione

Sulla base di quanto costruito quest’anno e dopo la conferma arrivata in seguito all’incontro avvenuto ieri con la dirigenza dell’Inter, Antonio Conte può ora davvero ripartire all’assalto del dominio della Juventus. Che, come riportato dal Corriere dello Sport, non è mai stato così in discussione in nove anni:

“Conte pensa di aver costruito qualcosa in questa prima lunga annata alla Pinetina e che, nella prossima, potrebbe andare all’incasso. Mai come ora, infatti, il dominio della Juventus appare in discussione. In casa bianconera non mancano le incognite, che potrebbero nascere anche dalla presenza di un debuttante in panchina come Pirlo. E allora chi più facilmente potrebbe inserirsi se non la squadra che è arrivata seconda, ad un solo punto, nell’ultimo torneo? Ed è chiaro che, dovesse accadere, Conte verrebbe ricordato come artefice di questo ribaltone ai vertici del calcio italiano“.

(Fonte: Corriere dello Sport)