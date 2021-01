Conte: “Inter e Milan vorranno superarsi per accedere alle semifinali. Sarà una partita dura”

Dopo le parole ai microfoni di Rai Sport, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan, gara valida per i quarti di finale e che mette in palio al termine dei 90 minuti un posto in semifinale:

“Sarà una partita tra due squadre che sicuramento vorranno superarsi, anche perché c’è in palio il passaggio del turno e l’accesso alla semifinale di un trofeo nazionale. Sarà una partita tosta e dura, dove sia l’Inter che il Milan cercheranno di superarsi”.