Inter, Conte mette nel mirino altri record: messaggio chiaro ai suoi calciatori

Il tecnico nerazzurro, nonostante la conquista dello scudetto già certificata, non intende allentare la presa

Conquistato lo scudetto con 4 giornate di anticipo, per l'Inter non è ancora tempo di andare in vacanza: Antonio Conte non intende tirare i remi in barca, e ha chiesto alla squadra di continuare a vincere. Nel mirino del tecnico nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, ci sono altri record: "Dopo le 200 panchine in Serie A toccate sabato con la Sampdoria, mercoledì Conte raggiungerà le 100 gare alla guida dell’Inter. [...] Dei suoi primi 99 match da allenatore interista, infatti, ne ha vinti ben 62. Che potrebbero diventare 63 superando la Roma mercoledì a San Siro. E si tratterebbe, peraltro, del 15º successo consecutivo in casa. Con la Sampdoria è arrivato il 14º e si tratta già di record per il club.