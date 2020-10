Repubblica – Inter, Lukaku leader riconosciuto. Conte, regalo a Zhang. Lautaro più felice se…

Lo scenario è cambiato rispetto a due mesi fa, quando Inter e Shakhtar Donetsk si affrontarono nella semifinale di Europa League. Oggi Conte sa quanto è importante vincere a Kiev questa sera e si affida ancora una volta alla coppia Lukaku-Lautaro. “Il belga non s’è mai fermato: da quando è in Italia è lo straniero che ha segnato di più e nelle ultime nove gare europee con l’Inter è sempre andato in gol, comprese le ultime tre di Champions. È leader riconosciuto, come e più di Barella” scrive Repubblica.

Il ‘Toro’, invece, si è concesso qualche passaggio a vuoto, come a Marassi sabato con i pugni alla panchina dopo la sostituzione. “Quello che succederà non lo so, ma sono felice qui” ha dichiarato Lautaro alla vigilia del match. “Lo sarebbe ancor di più se l’Inter rivedesse al rialzo il suo ingaggio, ora il più modesto nell’11 titolare” aggiunge il quotidiano.

Seguirà la partita contro lo Shakhtar Donetsk, direttamente dalla Cina, anche il presidente Steven Zhang. Il numero uno festeggerà i due anni alla guida del club nerazzurro. E proprio Conte vuole fargli il regalo con i tre punti nella partita di Kiev di Champions League. “Il più giovane a guidare un club nella storia dei 5 maggiori campionati europei. All’Inter Zhang ha portato Beppe Marotta e Antonio Conte. Ha investito nei social e in un nuovo centro per il settore giovanile. Ha portato il fatturato a 417 milioni, ha comprato giocatori” conclude Repubblica.