CdS – Inter, il ‘regalo’ di Conte: giorno in più di vacanza. Ma c’è una raccomandazione per il 31

La vittoria contro il Verona, la settima consecutiva, ha portato ai giocatori dell’Inter un regalo da parte di Conte: un giorno in più di vacanza. A riportarlo è il Corriere dello Sport che conferma come la ripresa degli allenamenti è slittata a martedì mentre l’1 gennaio ci sarà allenamento in vista della sfida contro il Crotone. “Anzi, non potendo uscire di casa, la raccomandazione è quella di non fare troppo tardi e di comportarsi da professionisti anche… a tavola”, aggiunge il quotidiano.