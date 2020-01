Repubblica – Conte meno integralista di come viene dipinto dai detrattori: ieri l’Inter…

“Per smuovere i suoi dal torpore del campionato, con cinque pareggi in sette partite, e rendere il campo più accogliete per Christian Eriksen, Antonio Conte ha fatto la prima prova di tridente d’attacco da quando allena l’Inter. Contro la Fiorentina in Coppa Italia l’esperimento ha funzionato, anche se a segnare sono stati il terzino Candreva e il mastino di centrocampo Barella. Nella notte del debutto di Christian Eriksen – 27 minuti nel finale – l’ex ct ha fatto quello che aveva annunciato non avrebbe fatto: ha adeguato il modulo agli arrivi di mercato, dimostrandosi meno integralista di come lo dipingono i suoi detrattori”.

Scrive così Franco Vanni, giornalista di Repubblica, in merito al successo dell’Inter, in Coppa Italia, contro la Fiorentina. La ‘rivoluzione tattica’ di Conte è il viatico per l’inserimento di Eriksen, subentrato nei minuti finali di partita ad un Sanchez ancora lontano dalla condizione ideale.