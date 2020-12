Inter, Conte rifiuta l’ipotesi del biscotto: “E un dato gli dà ragione”

L’Inter si gioca tutto. L’obbligo, per i nerazzurri, è vincere contro lo Shakhtar Donetsk. E sperare. Sì, perché Antonio Conte e i suoi non sono padroni del proprio destino. E’ da una settimana, infatti, che i tifosi sono terrorizzati all’idea di un ‘biscotto’ tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach che, pareggiando, taglierebbero automaticamente l’Inter fuori. Ma è un’ipotesi che Antonio Conte respinge sdegnosamente, riferisce il Corriere dello Sport:

“Biscotto? Non se ne parla. E’ vero che questa sera il dolcetto troverà posto sulla tavola di Real Madrid e Borussia Moenchengladbach e non su quella nerazzurra, ma Conte respinge sdegnosamente l’ipotesi che spagnoli e tedeschi si facciano attrarre e, quindi, che finiscano per mangiarselo assieme, alla faccia dell’Inter (…). Anche perché nessuna delle 4 è tagliata fuori, ma tutte hanno la possibilità di qualificarsi agli ottavi“.

(Fonte: Corriere dello Sport)