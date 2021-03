TS – Conte ha ribaltato il gap: ora è l’Inter a fare la Juve. Strafavorito per…

Il quotidiano Tuttosport analizza i numeri dell'Inter di Conte e parla del gap con la Juventus, citato dal tecnico durante la sua presentazione

"Nelle 63 giornate di campionato giocate con l’ex ct alla guida dei nerazzurri, l’Inter ha collezionato 141 punti, la Juventus 132, l’Atalanta 127, la Lazio 121, il Milan 119, la Roma 117 e il Napoli 106. Le altre sei sorelle sono state messe in fila e poco cambia asteriscando la partita in meno giocata da Juve, Lazio e Napoli. Questo spiega perché l’Inter può considerarsi strafavorita per vincere quello scudetto che manca dal 2010. Un’accelerazione in stile Lukaku quella impressa nelle ultime 18 giornate, con 47 punti conquistati su 54 a disposizione. Focalizzando lo sguardo sulle ultime 15, la capolista ha fatto 38 punti, grazie a 12 vittorie, 2 pari e un ko, a Genova con la Samp che hanno permesso ai nerazzurri di guadagnarne 6 su Juve e Atalanta, le uniche avversarie che provano a restarle in scia.