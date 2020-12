Inter, Conte ricomincia da.. tre: “Sono loro i suoi fedelissimi. Anzi, forse qualcosa in più”

In un periodo delicato come questo, meglio ripartire dalle certezze, da coloro che danno sicurezze e che difficilmente sbagliano partita dal punto di vista dell’approccio e della determinazione. E così, per Cagliari-Inter Antonio Conte riparte da tre, ovvero Skriniar-Barella-Lukaku. I suoi tre fedelissimi, o forse qualcosa in più, come scrive la Gazzetta dello Sport:

“Ma la trappola sarda è più delicata di tante altre: urge spezzare subito la catena della delusione. La squadra prova così a rimettersi in piedi attraverso la sua colonna vertebrale, che parte da Skriniar, sempre più roccia, e arriva al totem Lukaku, passando dai mille polmoni di Barella: è un’asse che taglia il campo come una lama. Sono fedelissimi del tecnico, forse pure qualcosa di più“.

