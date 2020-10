Inter, Conte frena sul rientro di Bastoni: “È a disposizione, ma verrà in panchina”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League, Antonio Conte ha parlato delle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni, tornato a disposizione dopo essere guarito dal Covid-19: “Per quello che riguarda Bastoni, ha ripreso ieri ad allenarsi con noi, oggi farà il secondo allenamento: è a disposizione, verrà in pachina. È inevitabile che quando si viene da una guarigione di questo tipo, con questo virus che debilita, ci vuole un po’ di tempo per rimettere il giocatore in condizione, non è che uno guarisce e il giorno dopo lo metti in squadra“.