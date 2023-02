Il rientro di Conte? Stellini: “Forse per il ritorno col Milan. Ma in realtà…”

Le parole del vice allenatore del Tottenham sull'ex tecnico nerazzurro che è in convalescenza in Italia dopo l'operazione alla cistifellea

Antonio Conte sta vivendo la sua convalescenza, dopo l'operazione alla cistifellea, in Italia. Era già tornato in panchina, era a San Siro contro il Milan in CL, ma poi insieme ai medici ha deciso di prendersi una nuova pausa. Evidentemente non aveva recuperato del tutto e aveva sottovalutato il problema che comunque lo ha costretto ad andare sotto ai ferri d'urgenza, non era un intervento programmato.

Il suo Tottenham, con Stellini in panchina, ha battuto due a zero il West Ham, e a fine gara il vice di Conte ha parlato così del suo rientro: «Non penso tornerà col Chelsea, ma probabilmente la settimana successiva col Wolverhampton o per la partita di ritorno col Milan. Non lo sappiamo in realtà: dipende da Antonio, da come si sente lui, dal fatto se prova o meno dolore».