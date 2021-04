Inter, Conte non contempla rilassamenti: attese risposte già contro il Verona

Il tecnico nerazzurro non vuole nuovi cali di tensione: chiesto un ultimo sforzo per arrivare allo scudetto

Gli ultimi due pareggi contro Napoli e Spezia, arrivati dopo un incredibile filotto di 11 vittorie consecutive, ha rallentato la marcia dell'Inter, ma il traguardo scudetto non è in discussione, complici anche i risultati delle inseguitrici. Nonostante questo, come scrive il Corriere dello Sport, Antonio Conte non ammette cali di tensione: