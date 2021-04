Conte chiede 3 rinforzi: ecco i nomi. Ma tutto dipenderà dalle scelte di Suning

Il tecnico nerazzurro indica la strada per aprire un ciclo vincente, ma al momento il suo piano non è attuabile

Garanzie. E' quello che chiederà Conte al presidente Steven Zhang, atteso in Italia dopo aver trascorso gli ultimi mesi in Cina. Garanzie sul futuro dell'Inter, sulle disponibilità economiche della proprietà, sulle prospettive del club. Il rischio, secondo Tuttosport, è quello di un ridimensionamento da parte del club nerazzurro.

"Conte, che ha ben presente la situazione, attende il ritorno di Steven Zhang in Italia per ottenere chiarezza da parte della proprietà, che può anche essere l'ammissione della necessità di abbassare i costi anche al rischio di diminuire la competitività della squadra".

"Conte, dal canto suo, sa che per aprire un ciclo e per fare il salto di qualità pure in Champions occorre puntellare la rosa con altri tre acquisti. Un esterno sinistro specialista nel ruolo (Emerson Palmieri il primo della lista), un grande tuttocampista (Rodrigo De Paul l'uomo con cui era stato trovato un accordo di massima prima dello stop al mercato) e un attaccante più strutturato rispetto a Sanchez da piazzare alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Un piano che, al momento, è del tutto inattuabile a meno che non arrivino importanti novità dalla ricerca del socio (Suning, almeno ufficialmente, non prende in considerazione l'ipotesi di vendere il club). Piuttosto, come sottolineato, il rischio concreto è quello di perdere uno-due titolari perché entro il 30 giugno andrà fatta una massiccia opera di rientro anche a fronte della semestrale chiusa con un passivo di quasi 63 milioni".