Inter, soste indigeste. Il sergente Conte ringhia sulla squadra come un bulldog

Il tecnico dell'Inter non vuole distrazioni e vuole tenere alta l'attenzione in vista del finale di stagione dei nerazzurri

Conte non vuole distrazioni. E ieri in conferenza stampa ha avvisato tutta l'Inter: "Zitti e pedalare" . I nerazzurri, questa sera in campo a Bologna, devono ripartire da dove si erano fermati e centrare un'altra vittoria.

"Ringhia come un bulldog il Sergente Conte sulla squadra. Lui sa bene che le soste, in stagione, sono sempre state piuttosto indigeste per il motore diesel dell’Inter: dopo la prima, è arrivato lo scivolone del derby; dopo la seconda l’ora da film horror con il Torino (poi la rimonta da 0-2 a 4-2); dopo la terza il primo tempo alla camomilla con il Crotone, chiuso sul 2-2 (suonata la sveglia - e sostituito Vidal con tanto di pubblico cazziatone - nella ripresa sono arrivati 4 gol, tutti nerazzurri). Conte sa pure che l’Inter, quando ha rimesso in moto il motore, mai è riuscita a vincere le prime due partite dal colpo di pistola: la vittoria in rimonta col Toro ha fatto da preludio alla sconfitta col Real in Champions mentre quella con il Crotone è stata seguita dal ko di Genova con la Samp, 6 gennaio, in quella che resta l’ultima sconfitta stagionale dei nerazzurri in campionato", ricorda Tuttosport.