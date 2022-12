Conte: “La Premier riparte subito, non sono felice. Condizione fisica non al top”

A otto giorni dalla fine del Mondiale, in Premier League si ricomincia. Antonio Conte , senza giri di parole, ha detto di non esser contento di questa ripresa. Domani la sua squadra giocherà in casa del Brentford. E il mister ha parlato alla vigilia:

«Non sono molto felice - ha spiegato il tecnico italiano - anche se dovrei essere contento perché ben 12 dei miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top».