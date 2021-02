Inter, pericolo cartellini a Firenze: tre top di Conte a rischio diffida, ma Antonio rischia

Questa sera al Franchi contro la Fiorentina, l’Inter di Antonio Conte avrà un problema in più da affrontare: i cartellini. Come riporta Tuttosport, infatti, sono tre i diffidati che scenderanno in campo: Barella, Bastoni e Brozovic. Tre pilastri della squadra, che comunque il tecnico sembra intenzionato a rischiare. Serve attenzione, però. Perché la prossima settimana a San Siro arriva un avversario ostico come la Lazio:

“Non peseranno nelle scelte di Conte i timori per un “pericolo gialli”: Barella, Bastoni e Brozovic sono tutti e tre in diffida, ma non sembra che l’allenatore abbia intenzione di risparmiarli, pur prendendo in considerazione l’eventualità di perderli per uno dei delicati match successivi. Non ha viaggiato con i compagni Vecino, tornato in panchina coi compagni martedì: per lui (che difficilmente sarebbe stato utilizzato) niente trasferta, ma due giorni di lavoro ad Appiano per recuperare al meglio la condizione“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)