Inter, Conte passa all’azione: a breve riunione con Marotta. Sul tavolo mercato e…

Dopo la conferma, Antonio Conte si è già proiettato alla programmazione della nuova stagione, già alle porte. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore dell’Inter vedrà la dirigenza a breve per una riunione operativa. Sul tavolo, oltre al mercato, anche la ripresa degli allenamenti:

“Già oggi, o al più tardi domani, comunque, ci sarà un’altra riunione operativa, per stabilire come proseguirà il mercato, alla luce dei paletti, messi, ma soprattutto per programmare la nuova stagione, visto che ancora non esiste una data per la ripresa degli allenamenti“.

(Fonte: Corriere dello Sport)