“Conte in rosso”. La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di venerdì 10 luglio con il pari dei nerazzurri a Verona contro l’Hellas: “L’Inter non vince più, adesso è al 4° posto – si legge -. A Verona i nerazzurri rimontano con Candreva ma Veloso firma il 2-2 all’86’: Eriksen in campo solo nel finale, Lukaku va k.o. Il tecnico: “Persi punti stupidi”. E in campo battibecca con Juric”.