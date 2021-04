Conte, post su Instagram per Sacchi: “Auguri, è sempre bello confrontarsi con lei”

L'allenatore dell'Inter ha scritto un messaggio sui social per augurare buon compleanno all'ex ct della Nazionale

Sacchi ha parlato di lui proprio in queste ore: «Conte è un grandissimo allenatore, che si deve scrollare completamente di dosso il passato. Ma lui è uno che dà la vita per il calcio». Gli ha dato anche dei consigli, come quando si sono incontrati qualche tempo fa.