Vittoria e primo posto. Conte può festeggiare San Valentino e i tifosi lo ringraziano

Moglie e figlia hanno regalato al mister una torta a forma di cuore e lui le ha ringraziate su Instagram

Troppo concentrato per festeggiare prima la giornata degli innamorati. Ma a fine serata, dopo una vittoria così, allora si che si può fare festa. E i tifosi nerazzurri l'hanno fatta a lui. Perché gli hanno scritto per ringraziarlo: "Grazie mister per il regalo di stasera, perché abbiamo vinto, perché siamo primi. Grazie per il regalo di San Valentino". Se c'è un amore da festeggiare, per gli interisti, quello è l'amore per l'Inter. E non solo stasera.