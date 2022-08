Conte: “Scamacca ottimo giocatore. Importante per l’Italia che sia in Premier”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il West Hai, Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato così di Gianluca Scamacca: “Scamacca è un ottimo giocatore, ancora molto giovane. È importante anche per la Nazionale che lui ora giochi in Premier League: si è visto anche con Jorginho quanto giocare in questo campionato ti migliori, sia a livello di intensità e velocità di gioco sia per quello che devi fare per crescere e dimostrare di essere all’altezza. Emerson lo conosco molto bene: l’ho portato al Chelsea quando allenavo lì, è un ottimo giocatore”.