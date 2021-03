Conte, sempre 32 punti nelle ultime 14 giornate. Inter, se tieni questa media…

Il tecnico, negli anni dei titoli nazionali vinti, ha tenuto questa media nelle partite finali di campionato: ci riuscirà anche all'Inter?

La partita di Parma di questa sera è il primo snodo fondamentale per l'Inter di Antonio Conte: in caso di vittoria, la squadra potrebbe allungare a +6 sul Milan. E questo sarebbe il primo passo verso la volta scudetto: "Conte in carriera ha vinto quattro titoli nazionali - scrive Tuttosport -, tre scudetti con la Juventus e una Premier con il Chelsea. In tutte e quattro le occasioni le sue squadre, nelle ultime 14 giornate di campionato, avevano messo insieme almeno 32 punti: con la Juventus 34 nel campionato ’11-12, 32 nel ’12-13 e 39 nel ’13-14; con il Chelsea 34 nel ’16-17. Con l’Inter, dodici mesi fa, i punti furono 28 e la squadra arrivò seconda a meno uno dalla Juventus. L’Inter finora ha conquistato 56 punti in 24 giornate, dunque 2.33 di media a incontro: se la squadra di Conte manterrà questa media, otterrà proprio 32-33 punti nelle prossime 14 giornate e sarà difficile per gli avversari togliergli il titolo".