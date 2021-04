Conte: “Sensi? Contento si sia sbloccato. Importante, abbiamo bisogno di tutti”

Il tecnico dell'Inter ha parlato del centrocampista andato in gol con la Nazionale e utile per il finale di stagione

Dopo le gare delle Nazionali, l'Inter ha ritrovato un giocatore in più. Dopo essere andato in gol con la Nazionale, Stefano Sensi vuole dare il suo contributo con l'Inter per raggiungere l'obiettivo scudetto. Del giocatore ha parlato anche il tecnico Conte in conferenza stampa: