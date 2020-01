CdS – Inter, Conte è una sentenza: Lukaku e Lautaro meglio di Ibra e…

Oltre al valore specifico in chiave scudetto con i tre punti che permettono alla sua Inter di rispondere alla Juventus nonostante l’impegno su un campo difficile come il San Paolo, Il successo di Napoli rappresenta un traguardo importante per Antonio Conte, che raggiunge quota 100 vittorie in Serie A in 145 partite.

Il Corriere dello Sport elogia il tecnico dell’Inter e la coppia di attaccanti, ancora una volta decisivi: “Conte è una sentenza. Tira fuori il massimo, in modo logico. Ribalta la manovra appoggiando la palla su un pivot come Lukaku (l’unico modo per togliergli la palla sarebbe anticiparlo ma ci riescono in pochi) intorno a cui si muove un attaccante velenoso, intelligentissimo e con la tecnica sopraffina di Lautaro Martinez. Segnano più di Ibra e Cruz nella stagione 2007/08, coppia ideale e ancora più letale in trasferta. Reggerne l’urto è un’impresa, se poi gli regali la palla diventa impossibile fermarli“.