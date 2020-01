Ferri non ha dubbi: “Senza Marotta, Conte non sarebbe mai arrivato all’Inter. E la difesa…”

Intervenuto a Radio Marte, l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri ha parlato così di Milik, uno dei giocatori più pericolosi del Napoli, prossimo avversario dei nerazzurri:

“Milik è un giocatore temibile ed è il prototipo di attaccante che a me piace perché ha tutte le caratteristiche dell’uomo di area di rigore. Peccato che gli infortuni gli abbiano bloccato la crescita, ma ora sta bene e sta iniziando anche a segnare con una certa continuità. La difesa dell’Inter è molto forte, forse tra le migliori a livello internazionale perché è formata da giocatori fisici, ma che sanno anche bloccare anche gli attaccanti brevilinei”.

CONTE E MAROTTA – “Se non ci fosse stato Marotta, all’Inter non sarebbe arrivato Conte per cui l’arrivo del dirigente ha aperto le danze. Conte ha dato qualcosa in più nello spogliatoio”.