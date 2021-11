Conte: “Tottenham, una sfida ma non sono un mago. All’Inter eravamo sfavoriti, ma…”

All'allenatore hanno chiesto del suo arrivo a Londra e della differenza con le sue esperienze precedenti

«Non sono un mago. Non ho la capacità di cambiare completamente la situazione immediatamente, ma onestamente sono felice perché so che il Tottenham è la scelta giusta per me. Vogliamo costruire qualcosa di forte e importante per il presente e per il futuro. Abbiamo tutto quello che servi e ora dobbiamo raggiungere questo massimo livello con la squadra», ha aggiunto.

Conte, prima del Tottenham, ha guidato la Juve, il Chelsea e l'Inter, club che avevano vinto prima di lui. Mentre gli Spurs non vincono la Premier League dal 1961. Gli hanno chiesto se reputa questa sfida diversa: «Hai ragione. Alla Juventus, al Chelsea e all'Inter eravamo sfavoriti. Ricordo che all'inizio la Juventus era fuori dall'Europa mentre il Chelsea era arrivato al decimo posto in classifica prima che arrivassi io. All'Inter non vincevano il campionato da 10 anni. Non sono qui solo per divertirmi, ma per costruire qualcosa di importante. Devo essere onesto con i tifosi e dire che in questo momento e per molte ragioni, c'è un gap con almeno quattro squadre. Dobbiamo lavorare sodo per cercare di colmare questo gap in breve tempo. Il tempo va sfruttato al massimo. L'obiettivo è essere competitivi, cercare di lottare con club più alte in classifica. Arrivare a stagione in corso per me non è facile ma questa è un'altra sfida e forse questa è una sfida più grossa delle altre in termini di difficoltà. Ma mi piace questo tipo di situazione».