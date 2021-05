Inter, Conte e la sfida alla dialettica: “Tutte le sue bordate, ad amici e nemici”

Il Corriere dello Sport ha riassunto tutte le frasi ad effetto del tecnico da quando siede sulla panchina dell'Inter

Antonio Conte, quando parla, non guarda in faccia a nessuno. E non l'ha fatto nemmeno nel suo periodo all'Inter, nel quale non ha risparmiato bordate, sia ad amici che nemici. Le ha riassunte così il Corriere dello Sport: "Prima che con la tattica, Conte ha ingaggiato la Grande Sfida con la dialettica. Ha cominciato nell’estate ’19, senza rete. «Non è semplice trovarsi in questa situazione con l’organico. Dobbiamo dare un’accelerata tutti, c’è tanta strada da fare» (luglio 2019). Da allora è stato un susseguirsi di bordate, ad uso interno ed esterno, contro i nemici e contro gli amici che non si mostravano abbastanza tali. Dopo aver subito la rimonta di Dortmund (da 2-0 per l’Inter a 2-3, novembre 2019): «Sono stufo di dover parlare sempre delle stesse cose. Venisse qualche dirigente. A inizio stagione sono stati fatti errori importanti, spero che queste partite facciano capire qualcosa a chi di dovere. Non possiamo affrontare Champions e campionato in queste condizioni, è inutile nascondersi dietro ad un dito».