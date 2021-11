Terry-Conte, siparietto social sulla dieta. E Lukaku se la ride

L'ex allenatore dell'Inter è noto per l'attenzione alla condizione fisica e il suo ex giocatore, ai tempi del Chelsea, ci ha scherzato su con lui

Eva A. Provenzano

E non lo molla. Dopotutto non molla mai. Antonio Conte è noto tra i tifosi e tra i giocatori per essere un sergente di ferro. Non solo su tattica e cose di campo. Ma anche su fisico e dieta.

John Terry, nel Chelsea che ha vinto la Premier quando l'allenatore era in panchina, ancora se lo ricorda come funzionava con lui. E il mister glielo ha ricordato quando ha postato la foto di un libro con due biscotti. "Solo un biscotto John", ha scritto il tecnico come commento.

E l'ex difensore dei Blues ci ha riso su, ripostando il commento del tecnico e aggiungendo: "Ancora mi faccio sgridare dal boss Conte. Ero in formissima, nel momento migliore di forma della mia carriera quando giocavo con lui in panchina", ha rivelato l'ex calciatore. Non è l'unico dei suoi a non aver dimenticato quanto fosse duro il regime dell'allenatore. Pure Lukaku lo sa bene. E sotto al post ha commentato con la faccina esasperata e sonore risate. Dalle parti di Milano bei ricordi.