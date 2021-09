CF – Conte a Sky, svelato lo stipendio: quanto guadagna l’ex tecnico dell’Inter

Il noto sito ha svelato quanto guadagnerà l'ex allenatore nerazzurro per la nuova collaborazione con Sky Sport

Dopo l’addio all’Inter, Antonio Conte è pronto a esordire come ospite di Sky Sport in occasione della serata di Champions League e in particolare della sfida tra Liverpool e Milan in programma alle 21 ad Anfield. Come appreso e riportato da Calcio e Finanza, “Antonio Conte guadagnerà tra i 200.000 e i 250.000 euro a stagione, con possibilità di lasciare l’emittente in caso di chiamata da parte di qualche club. La collaborazione tra Conte e Sky riguarderà eventi internazionali, come la Champions League appunto, o anche partite di alto livello del calcio inglese, dalla Premier League alla Coppa d’Inghilterra, entrambe vinte dall’allenatore sulla panchina del Chelsea”, si legge.