Premier, Guardiola: “Tottenham? Contropiedisti”. Conte gli risponde sui social

Lo spagnolo aveva parlato di una squadra di contropiedisti riferendosi ai suoi. Il tecnico degli Spurs ha replicato con un video su Instagram

Antonio Conte, dopo avergli rifilato un 3 a 2 all'Etihad Stadium con il suo Tottenham ha preferito non replicare ai microfoni dei giornalisti che gli avevano chiesto di Pep Guardiola e delle sue parole. L'allenatore del City aveva definito gli Spurs squadra di contropiedisti. L'ex tecnico dell'Inter non ha replicato in un primo momento, poi è arrivata una piccatissima risposta sui social. In un post con i tre gol rifilati al Manchester ha scritto: "Contropiede? Probabilmente no...". Una frase accompagnata da tante faccine sorridenti, in lacrime, divertite, per la vittoria e per aver messo a tacere il rivale in panchina.