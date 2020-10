Inter, Conte riparte dalla ritrovata solidità difensiva: decisivo il rientro di Bastoni

Dopo un inizio di stagione da incubo (10 gol subiti in 5 partite), l’Inter sembra aver ritrovato la solidità difensiva dello scorso anno, quando chiuse come reparto meno battuto del campionato. Porta inviolata contro Genoa e Shakhtar Donetsk, per la soddisfazione di Antonio Conte. Decisivo, come scrive Tuttosport, il rientro di Alessandro Bastoni: “Contro Genoa e ucraini l’Inter ha ritrovato una più che buona solidità difensiva e non può essere solamente un caso il fatto che Antonio Conte abbia ritrovato uno dei suoi quattro cavalieri della retroguardia. Ai pilastri Handanovic e De Vrij, infatti, si è unito Alessandro Bastoni“.

FONDAMENTALE – “Recuperata la condizione, il centrale mancino ha ripreso il suo posto sul settore sinistro della linea a tre e l’Inter ha così ritrovato alcuni degli automatismi che l’avevano portata ad essere la migliore retroguardia della scorsa Serie A. Uno zero nei gol subiti nelle ultime due uscite che non racconta però al meglio quanto l’Inter abbia ben tenuto contro Genoa e Shakhtar. Handanovic, infatti, ha dovuto compiere una sola parata, per altro molto semplice, in 180 minuti“.